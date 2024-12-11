Представлен самый маленький и мощный ноутбук на Windows

Компания GPD анонсировала выпуск Win Max 2 2025, который позиционируется как самый мощный компактный ноутбук в мире. Об этом сообщает портал VK Play, передает "Газета.RU"

Фото: GPD

GPD Win Max 2 2025 представляет собой устройство 2 в 1, позволяющее переключаться между режимами консоли с использованием встроенного геймпада со стиками, а также ноутбука с тачпадом и кнопками.

Новинка оснащается 8,8-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. За производительность устройства отвечает процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с интегрированным графическим чипом Radeon 890M. Кроме того, пользователи смогут подключать внешние видеокарты. Объем оперативной памяти в Win Max 2 2025 составил 64 ГБ, а SSD-накопителя — 2 ТБ.

Среди прочего отмечается наличие разъемов USB 4, USB Type-C и Type-A, поддержка Wi-Fi 6E и 4G, а также использование аккумулятора емкостью 67 Вт*ч.

Стоимость Win Max 2 2025 составляет $1462 (около 145,2 тыс. руб.). Также представлена более доступная версия ноутбука с процессором Ryzen 5 8840U, 32 ГБ ОЗУ, SSD на 1 ТБ и видеокартой Radeon 780M стоимостью $958 (около 95,2 тыс. руб.).