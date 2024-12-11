Соединенные Штаты стремятся повлиять на протесты в Грузии посредством некоммерческих организаций и поддержки беспорядков, страна становится похожей на Украину десятилетней давности. Об этом пишет американская газета The New York Times, передает "Газета.RU"
«Улицы Грузии все больше напоминают Украину десятилетней давности, до войны, когда начала нарастать напряженность в отношениях с Россией», - говорится в сообщении издания.
Как отмечается в материале, крупные державы «часто вмешивались в конфликты в этом регионе». Соединенные Штаты и их европейские союзники, пишет NYT, пытаются повлиять на события в Грузии, поддерживая некоммерческие организации и слои населения, стремящиеся приблизить страну к Западу. Такой шаг «раздражал» правительство Грузии, отмечает издание.
До этого в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии говорилось, что антиправительственные митинги в столице Грузии Тбилиси проводятся местными активистами при координации с зарубежными спецслужбами.
В СГБ заявили, что этот план развивается по сценарию так называемых цветных революций, в том числе с разными «ритуальными сценами» и поэтапной деструкцией, кульминацией которого является ликвидация мирных граждан. В службе госбезопасности считают, что все эти события могут привести к эскалации ситуации в стране, если их не пресечь.
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