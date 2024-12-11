Соединенные Штаты стремятся повлиять на протесты в Грузии посредством некоммерческих организаций и поддержки беспорядков, страна становится похожей на Украину десятилетней давности. Об этом пишет американская газета The New York Times , передает "Газета.RU"

Фото: Irakli Gedenidze/Reuters

«Улицы Грузии все больше напоминают Украину десятилетней давности, до войны, когда начала нарастать напряженность в отношениях с Россией», - говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, крупные державы «часто вмешивались в конфликты в этом регионе». Соединенные Штаты и их европейские союзники, пишет NYT, пытаются повлиять на события в Грузии, поддерживая некоммерческие организации и слои населения, стремящиеся приблизить страну к Западу. Такой шаг «раздражал» правительство Грузии, отмечает издание.

До этого в заявлении Службы госбезопасности (СГБ) Грузии говорилось, что антиправительственные митинги в столице Грузии Тбилиси проводятся местными активистами при координации с зарубежными спецслужбами.

В СГБ заявили, что этот план развивается по сценарию так называемых цветных революций, в том числе с разными «ритуальными сценами» и поэтапной деструкцией, кульминацией которого является ликвидация мирных граждан. В службе госбезопасности считают, что все эти события могут привести к эскалации ситуации в стране, если их не пресечь.