В Сирии казнили двоюродного брата Асада

В Сирии публично казнили двоюродного брата президента страны Башара Асада Сулеймана. Об этом сообщает Alkhali24, передает Lenta.ru

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«С прибытием в Латакию авангарда сирийских повстанцев было объявлено, что Сулейман аль-Асад, руководивший силами национальной обороны, был убит», — говорится в материале.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Асад находится в России в безопасности. По его словам, Москва поступила так, как положено в подобных ситуациях.

8 декабря антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с участниками конфликта и принял решение оставить пост, покинув страну.