До 10 миллионов тенге заплатят желающим эмигрировать в Испанию

В Испании готовы платить за переезд до 8 миллионов тенге. Интересные предложения ждут тех, кто готов сменить шум мегаполиса на спокойствие горных долин и отдаленных сельских регионов, передает Tengri Travel со ссылкой на The Spaces .

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Испания предлагает уникальную возможность для тех, кто мечтает о спокойной жизни в горах: небольшой город Понга, расположенный в самом сердце горного массива Пикос-де-Европа, готов заплатить новым жителям за переезд. Это предложение может привлечь внимание как любителей природы, так и тех, кто хочет изменить свою жизнь.

Понга

Город Понга, окруженный зелеными долинами и кристально чистыми реками, предлагает 2461 фунт стерлингов (примерно 1,6 миллиона тенге) каждому, кто переедет туда. Но на этом щедрость местных властей не заканчивается: семьи, которые решат завести детей, получат дополнительно такую же сумму за каждого новорожденного.

Основное условие для участников программы – проживание в городе в течение как минимум пяти лет. Понга надеется привлечь до 600 новых жителей, чтобы вдохнуть жизнь в город, численность населения которого сократилась из-за миграции в крупные города и низкой рождаемости.

Город находится на территории природного парка Понга, занимающего 20 000 гектаров лесов, долин и рек. Это отличное место для пеших прогулок, рыбалки, катания на каноэ и других активностей. Парк также является домом для разных видов животных, включая бурых медведей, выдр, волков и хищных птиц, таких как беркут.

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Эстремадура

Понга не единственный регион в Испании, предлагающий финансовую поддержку новым жителям. В сельском регионе Эстремадура, граничащем с Португалией, действует программа "Живи в Амбросе", по которой 200 удаленным работникам предоставляются гранты до 15 000 евро (примерно 8 миллионов тенге). Эти деньги можно потратить на аренду жилья, покупку сельскохозяйственных угодий и другие нужды, связанные с переездом.

Эстремадура – одна из наименее населенных областей Испании, с населением чуть более миллиона человек. Здесь низкая стоимость жизни, что делает регион привлекательным для фрилансеров и цифровых кочевников. Однако для участия в программе необходимо быть легальным резидентом Испании и не жить в Эстремадуре последние шесть лет.

Испания продолжает привлекать новых жителей в малонаселенные регионы, чтобы стимулировать экономическое развитие и предотвращать вымирание сельских общин.