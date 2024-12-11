Wildberries начал продавать алкоголь

Объединенная компания Wildberries и Russ запускает пилотный проект по продаже алкоголя с использованием модели Click&Collect. Об этом говорится в пресс-релизе компании, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Фото: Wildberries

Теперь жители России смогут забронировать товары на маркетплейсе Wildberries и забрать их в магазине партнера в удобное время. К проекту присоединилась сеть супермаркетов напитков «ВинЛаб».

Пока услугой могут воспользоваться жители ряда районов Москвы и Санкт-Петербурга. Компания намерена в дальнейшем расширить географию работы сервиса.

Функция самовывоза уже появилась в мобильном приложении Wildberries на iOS и Android. Перед тем, как начать ею пользоваться, требуется обновить приложение до последней версии. Достаточно выбрать нужный товар на онлайн-витрине Wildberries и добавить его в корзину. В ходе оформления заказа клиент сможет выбрать на карте удобный магазин для самовывоза.

Однако для просмотра карточек товаров на онлайн-витрине пользователю потребуется подтвердить возраст старше 18 лет. Также при оформлении заказа платформа напомнит клиентам о необходимости показать документ, подтверждающий совершеннолетие, в самом магазине.