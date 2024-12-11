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11.12.2024, 15:16

Россиянам рассказали о рекордном подорожании автомобилей в начале 2025 года

Новости Мира 0 572

Спрос на новые автомобили в России в начале 2025 года может снизиться на 10–20%, а цены вырастут на 10–15%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на независимого эксперта транспортной отрасли Алексея Тузова, передает "Газета.RU"

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

«Предсказать точно, насколько могут вырасти цены с 2025 года, сейчас сложно, но вряд ли они увеличатся меньше, чем уровень инфляции, которая по прогнозам, в начале следующего года будет около 5%. Общий рост цен может составить 10–15%», — сказал эксперт.

Спрос на новые автомобили в начале 2025 года может сократиться на 10–20% из-за изменений ключевой ставки, ставок утильсбора, курса валют и цены автомобилей.

До этого стало известно, что в России по итогам ноября самым популярным автомобилем стала Lada Granta. Продажи модели упали в годовом сравнении на 2%, с 16,3 тыс. до 16 тыс. единиц.

На втором месте находится Lada Vesta, которая продемонстрировала 35-процентный прирост с 6,6 тыс. до 8,9 тыс. единиц. Третий результат у Haval Jolion. Кроссовер стал лидером продаж среди иномарок, несмотря на 23-процентный спад продаж в годовом сравнении с 7,2 тыс. до 5,6 тыс. единиц. В топ-5 моделей-лидеров продаж в ноябре вошли также универсал Lada Largus (5 тыс. авто) и Chery Tiggo 4 Pro (4,7 тыс. машин).

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