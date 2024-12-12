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11.12.2024, 19:33

Оскорблявшая Россию Лайма Вайкуле, опозорилась в Испании

Новости Мира 0 1 082

70-летняя эстрадная певица из Латвии Лайма Вайкуле, которая раньше была популярна в России и прилично обогащалась на корпоративах, после начала СВО столкнулась с большой проблемой, передает hibiny.ru

Фото: тг-канал Mash
Фото: тг-канал Mash

Чтобы не снижать уровень жизни, нужно продолжать хотя бы периодически зарабатывать, устраивая концерты. Только вот в Латвии к ее творчеству интереса не проявляют, поэтому Вайкуле решила сделать ставку на европейского зрителя.

Однако и там певица столкнулась с трудностями. Сообщалось об отмене концертов в Германии, а теперь стало известно о фиаско в Испании.

Изначально концерт постаревшей звезды должен был состояться на Тенерифе в октябре, но тогда организаторам не удалось продать необходимое количество билетов. Тогда выступление было решено перенести на середину декабря, пишет «МК», но и этот ход не увенчался успехом.

«Надеялись, что люди перед Рождеством и Новым годом захотят расслабиться и раскупят билеты. Но чуда не случилось. Билеты так и остались лежать в кассах», — рассказал источник «МК», отметив, что больше в Испании после такого провала Вайкуле выступить не предложат.

А организатор концертов Игорь Васильев добавил, что творчество сделавшей ставку на русофобию Вайкуле живущим в Европе эмигрантам и украинским беженцам не было и не будет интересно. К тому же в соцсетях под постами с афишами выступлений артистки порой появляются фразы вроде: «Нам бандеровки не нужны!».

В материале «МК» подчеркивается, что единственным шансом заработать хоть какие-то деньги для Лаймы может стать проведение концертов в Киеве, однако престарелая звезда ехать туда не спешит, что может быть связано с соображениями безопасности.

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