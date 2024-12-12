Глобальный сбой произошел в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Это следует из данных сервиса Downdetector.
Большинство пользователей, пожаловавшихся на работу WhatsApp, сообщают о невозможности открыть приложение. Также фиксируются трудности с получением сообщений и фотографий.
Проблемы затронули и другие платформы Meta — Instagram и Facebook. Пользователи этих сервисов чаще всего жалуются на затруднения с загрузкой приложений.
В Meta пока не комментировали сообщения о сбое в работе приложений.
Ранее сообщалось, что в работе аэропортов Турции произошел глобальный сбой в системе паспортного контроля.
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