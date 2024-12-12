Глобальный сбой произошел в работе WhatsApp, Instagram и Facebook

Это следует из данных сервиса Downdetector.

Большинство пользователей, пожаловавшихся на работу WhatsApp, сообщают о невозможности открыть приложение. Также фиксируются трудности с получением сообщений и фотографий.

Проблемы затронули и другие платформы Meta — Instagram и Facebook. Пользователи этих сервисов чаще всего жалуются на затруднения с загрузкой приложений.

В Meta пока не комментировали сообщения о сбое в работе приложений.

Ранее сообщалось, что в работе аэропортов Турции произошел глобальный сбой в системе паспортного контроля.