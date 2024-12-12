День без токсичных мыслей: психолог советует каждое утро произносить эти четыре слова

Звездный психиатр, работающий со многими селебрити в США, советует начинать день с этих четырех слов. Он обещает, что эта привычка очистит голову от негатива и научит, как перестать думать о плохом, рассказывает Tengri Life со ссылкой на New York Post .

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Звездный психиатр Дэниел Амен, с которым работают Белла Хадид, Джастин Бибер, Майли Сайрус и Меган Трейнор, уверен, что у негативно настроенных людей наблюдается более низкая активность префронтальной коры мозга. Именно "там" человек принимает решения и прогнозирует последствия своих действий.

Доктор Амен рекомендует начинать день с фразы "Сегодня будет прекрасный день". Всего четыре слова производят впечатляющий эффект, если их произнести самому себе или кому-то другому. Когда вы это делаете, ваше подсознание начинает в течение дня ждать и повсюду искать те самые "прекрасные" действия, события и моменты. И они не замедлят случиться.

По данным исследований, 85 процентов американцев стараются начинать утро с позитивных мыслей и позитивных действий - утренняя зарядка и чашка кофе. Также важны ранний подъем и медитация.