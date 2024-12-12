Тюрьма и смертная казнь за обнаженные плечи: новый закон для женщин в Иране

С 13 декабря 2024 года в Иране вступят в силу новые нормы морали, за нарушение которых женщинам грозят крупный штраф, тюремный срок от пяти до 15 лет и смертная казнь, сообщает Zakon.kz.

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Как передает The Guardian, по условиям нового закона нарушениями норм "культуры целомудрия и хиджаба" считаются:

пропаганда наготы;

неподобающая одежда;

непристойное поведение;

демонстрация плеч, лодыжек, зоны декольте.

Из статьи 37 нового закона следует, что женщина, появившаяся в непристойном виде перед иностранными делегациями и СМИ будет осуждена на срок до 10 лет и оштрафована на 12,5 тыс. фунтов стерлингов. Это около восьми млн тенге.

"Для рецидивисток наказания будут ужесточаться", – говорится в публикации.

Международная организация Amnesty International заявила, что это положение закона фактически означает, что женщины и девочки, отправляющие видео о себе в международные СМИ за пределами Ирана, могут быть осуждены, в том числе приговорены к смерти.

Новый закон обязывает всех граждан Ирана сообщать о женщинах, пропагандирующих наготу. Если человек не попытается пресечь такое поведение или будет препятствовать преследованию нарушительницы закона, его также подвергнут наказанию.