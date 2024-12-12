В Румынии арестовали двойника Евгения Пригожина

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Как уточняется, «военизированного боевика» Потру подозревают в том, что он готовил силовой мятеж в Румынии. Помимо него были арестованы и 20 его сообщников.

Задержанные мужчины направлялись в Бухарест. У всех у них было с собой оружие.

Для того, чтобы подтвердить «поразительное сходство» Потры с создателем российской ЧВК «Вагнер», западные журналисты даже сделали коллаж.

Справка: Евгений Пригожин скончался в августе 2023 года в результате авиакатастрофы. Борт, на котором он находился, взорвался в воздухе, а после рухнул на землю.

Несмотря на официально подтвержденный факт его смерти, многие верят в то, что гибель создателя самой знаменитой российской ЧВК была просто инсценирована, а сам Пригожин все еще жив и выполняет некие секретные миссии.