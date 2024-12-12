Забрали почти миллион долларов: ограбление попало на видео в Бишкеке

Крупное ограбление попало на видео в Бишкеке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg . Очевидец снял на видео момент нападения похитителей на двоих мужчин.

Кадр из видео

На мужчин напали, когда они вышли из обменного пункта. У них забрали сумку, где, по данным правоохранительных органов, находилось 300 тысяч долларов и 56 миллионов сомов (более 645 тысяч долларов).

На кадрах показано, как неизвестные в жилетках применили сперва перцовые баллончики, но наткнулись на сопротивление мужчин и началась между ними драка. После подъезжает автомобиль, из которого выбегает еще один мужчина в руках с ножом, который помогает нападающим. Они садятся в машину и скрываются после того, как в кадрах какой-то мужчина кричит, что едет полиция.

Пострадавших доставили в больницу с порезами сухожилий и мышц рук и прооперировали.

В Бишкеке был объявлен план "Перехват" для поимки подозреваемых. Возбуждено дело по статье "Разбой" Уголовного кодекса. Контроль над следствием и поимкой преступников взяло руководство МВД.