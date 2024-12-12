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12.12.2024, 10:36

Забрали почти миллион долларов: ограбление попало на видео в Бишкеке

Новости Мира 0 593

Крупное ограбление попало на видео в Бишкеке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg. Очевидец снял на видео момент нападения похитителей на двоих мужчин.

Кадр из видео
Кадр из видео

На мужчин напали, когда они вышли из обменного пункта. У них забрали сумку, где, по данным правоохранительных органов, находилось 300 тысяч долларов и 56 миллионов сомов (более 645 тысяч долларов).

На кадрах показано, как неизвестные в жилетках применили сперва перцовые баллончики, но наткнулись на сопротивление мужчин и началась между ними драка. После подъезжает автомобиль, из которого выбегает еще один мужчина в руках с ножом, который помогает нападающим. Они садятся в машину и скрываются после того, как в кадрах какой-то мужчина кричит, что едет полиция.

Пострадавших доставили в больницу с порезами сухожилий и мышц рук и прооперировали.

В Бишкеке был объявлен план "Перехват" для поимки подозреваемых. Возбуждено дело по статье "Разбой" Уголовного кодекса. Контроль над следствием и поимкой преступников взяло руководство МВД.

"Пострадавший М.А. заявил, что никто не знал, чем он занимается, и не может предположить, кто мог это сделать. Автомобиль Ford Focus, на котором скрылись злоумышленники, найден на улице Туголбая Ата, недалеко от пересечения с улицей Ибраимова", - говорится в публикации.

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