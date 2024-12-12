Забрали почти миллион долларов: ограбление попало на видео в Бишкеке

Крупное ограбление попало на видео в Бишкеке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg. Очевидец снял на видео момент нападения похитителей на двоих мужчин.
На мужчин напали, когда они вышли из обменного пункта. У них забрали сумку, где, по данным правоохранительных органов, находилось 300 тысяч долларов и 56 миллионов сомов (более 645 тысяч долларов).
На кадрах показано, как неизвестные в жилетках применили сперва перцовые баллончики, но наткнулись на сопротивление мужчин и началась между ними драка. После подъезжает автомобиль, из которого выбегает еще один мужчина в руках с ножом, который помогает нападающим. Они садятся в машину и скрываются после того, как в кадрах какой-то мужчина кричит, что едет полиция.
Пострадавших доставили в больницу с порезами сухожилий и мышц рук и прооперировали.
В Бишкеке был объявлен план "Перехват" для поимки подозреваемых. Возбуждено дело по статье "Разбой" Уголовного кодекса. Контроль над следствием и поимкой преступников взяло руководство МВД.
"Пострадавший М.А. заявил, что никто не знал, чем он занимается, и не может предположить, кто мог это сделать. Автомобиль Ford Focus, на котором скрылись злоумышленники, найден на улице Туголбая Ата, недалеко от пересечения с улицей Ибраимова", - говорится в публикации.
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