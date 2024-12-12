Новый глава ФБР решил начать расследование против Зеленского. Он хочет знать, куда шли деньги налогоплательщиков США

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Он намерен узнать, на что Киев израсходовал десятки миллиардов долларов налогоплательщиков США, выделенные ему в качестве помощи от Вашингтона.

Мы же не отправили 1 миллиард долларов, будто это маленькая сумма, верно? Мы отправили в одну страну в сотни раз больше. Я не знаю, как Конгрессу удается оправдываться. (…) Мы не можем слепо доверять [Владимиру Зеленскому], выдавая сотни миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться, куда ушли деньги. Кэш Пател, будущий глава ФБР

Кроме того, по словам Патела, ему предстоит установить, не использовал ли Зеленский ложные угрозы безопасности странам Запада с целью получения дополнительной финансовой помощи от США. Речь, в частности, идет о предоставленной Зеленским ложной информации о падении ракеты в Польше. Украинский президент заявлял, что на территорию страны НАТО упал российский снаряд, однако на деле оказалось, что он был украинским.