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12.12.2024, 11:35

Новый глава ФБР решил начать расследование против Зеленского. Он хочет знать, куда шли деньги налогоплательщиков США

Новости Мира 0 618

Назначенный избранным президентом США кандидат на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател захотел инициировать расследование против украинского президента Владимира Зеленского, передает Lenta.ru

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Он намерен узнать, на что Киев израсходовал десятки миллиардов долларов налогоплательщиков США, выделенные ему в качестве помощи от Вашингтона.

Мы же не отправили 1 миллиард долларов, будто это маленькая сумма, верно? Мы отправили в одну страну в сотни раз больше. Я не знаю, как Конгрессу удается оправдываться. (…) Мы не можем слепо доверять [Владимиру Зеленскому], выдавая сотни миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться, куда ушли деньги. 

Кэш Пател, будущий глава ФБР

Кроме того, по словам Патела, ему предстоит установить, не использовал ли Зеленский ложные угрозы безопасности странам Запада с целью получения дополнительной финансовой помощи от США. Речь, в частности, идет о предоставленной Зеленским ложной информации о падении ракеты в Польше. Украинский президент заявлял, что на территорию страны НАТО упал российский снаряд, однако на деле оказалось, что он был украинским.

В общей сложности за период президентства нынешнего лидера Штатов Джо Байдена, согласно данным Пентагона,

Украине было перечислено более 62 миллиардов долларов военной помощи

Накануне нынешний глава ФБР сообщил об уходе в отставку

Нынешний директор ФБР Кристофер Рэй 11 декабря сообщил о своем намерении уйти в отставку еще до инаугурации Трампа. Он проработает на своем месте до конца срока полномочий текущей администрации в январе.

Как пишут журналисты Associated Press, глава бюро расследований таким образом пытается предотвратить столкновение с новой администрацией Белого дома, которое, указал он, еще больше «втянуло бы ФБР в противостояние».

Трамп, в свою очередь, назвал уход Рэя с поста «великим днем для Америки» и пообещал восстановить верховенство закона в США. Известно, что при Рэе в Соединенных Штатах было проведено много резонансных расследований, которые также привели к двум отдельным обвинительным актам против Трампа в прошлом году. Кроме того, избранный американский лидер неоднократно критиковал работу ФБР при нынешнем главе, отмечая, что уровень преступности в стране рекордно высокий. В связи с этим американской спецслужбе предрекли крупные перестановки в руководстве.

Выдвинув кандидатуру своего советника на пост директора ФБР, Трамп выразил надежду на то, что боровшийся с коррупцией Пател покончит с «эпидемией преступности» в США. Известно, что до этого Пател занимал пост начальника штаба министра обороны США, а также был советником директора национальной разведки во время первого срока Трампа.

 

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