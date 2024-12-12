В WhatsApp появится новая полезная функция

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WhatsApp разработал процесс перевода таким образом, чтобы он происходил полностью на устройстве пользователя, без отправки каких-либо данных сторонним службам, пишет Wabetainfo. Это гарантирует, что функция будет придерживаться обязательства по поддержанию сквозного шифрования, сохраняя все сообщения в безопасности.

Поскольку эти переводы будут работать в автономном режиме, пользователи могут заранее загрузить языковой пакет. После загрузки переводы будут обрабатываться локально на устройстве, поэтому их можно будет дорабатывать даже при отсутствии активного подключения к Интернету.

Фото: wabetainfo

Издание отмечает, что переводы, созданные с использованием локальных языковых пакетов, следует рассматривать как ориентировочные, а не как полностью точные. Так как перевод выполняется в автономном режиме с использованием предварительно загруженных данных, могут возникать случайные ошибки или неточности. Но, несмотря на потенциальные неточности, эта функция окажется полезной для улучшения общения на разных языках.

Функция перевода сообщений чата и обновлений каналов находится в стадии разработки и будет доступна в будущем обновлении.