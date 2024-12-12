Румыния и Болгария станут частью Шенгенской зоны

С 1 января 2025 года Румыния и Болгария станут полноправными членами Шенгенской зоны, что откроет новые возможности для путешествий, торговли и туризма внутри Европы, передает Tengri Travel .

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Решение было принято Советом Европейского Союза и согласовано Европейской комиссией. Согласно объявлению Европейской комиссии, с начала 2025 года между Румынией, Болгарией и другими странами Шенгенской зоны будут отменены внутренние пограничные контроли. С этого момента жители этих стран смогут перемещаться по территории Шенгенской зоны, не сталкиваясь с дополнительными проверками на сухопутных границах.

Процесс интеграции Румынии и Болгарии в Шенген начался еще в 2023 году. С декабря 2023 года был снят контроль на внутренних воздушных и морских границах этих стран, а с 31 марта 2024 года вступили в силу новые правила, регулирующие выдачу шенгенских виз. Таким образом, обе страны уже начали работать по стандартам Шенгенской зоны, обеспечивая безопасность и упрощение процессов для своих граждан и путешественников.

Вступление Румынии и Болгарии в Шенген станет важным шагом на пути к укреплению единства Европейского Союза.

"Сегодняшний день – это радостное событие для всех болгар, румын и всего нашего Союза", – заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, с вступлением в Шенген Румыния и Болгария получат еще больше возможностей для укрепления экономических и культурных связей с другими государствами ЕС. Безопасные и удобные путешествия станут доступными не только для граждан стран, но и для туристов и предпринимателей, что положительно скажется на экономическом росте и развитии торговли в регионе.

Шенгенская зона остается самой посещаемой в мире территорией, которая объединяет почти 450 миллионов человек. Как отметил Европейский комиссар по внутренним делам, вступление Румынии и Болгарии в Шенген не только усилит безопасность региона, но и повысит его значимость на мировой арене.

Напомним, Австрия согласилась снять свое давнее вето на вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону, этого две восточноевропейские страны добивались в течение многих лет. По словам представителя Венгрии, три министра подписали "совместное соглашение", которое проложит Софии и Бухаресту путь к полному членству в Шенгенской зоне.