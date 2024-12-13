Назван способ максимально взбодриться от кофе

Гастроэнтеролог Яна Комиссарова рассказала, что то, насколько тонизирующим будет эффект от кофе, зависит от его концентрации. Способ максимально взбодриться с помощью этого напитка она назвала в разговоре с «Лентой.ру»
По словам Комиссаровой, чтобы получить как можно более бодрящий эффект, нужно пить самые крепкие типы кофе — это ристретто и эспрессо. «Чем больше в кофе воды или молока, тем слабее его тонизирующий эффект», — уточнила врач.
Комиссарова подчеркнула, что кофе, кроме тонизирующего эффекта, обладает массой полезных свойств. Умеренное употребление этого напитка полезно для мозга, сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, по словам врача, кофе снижает риск депрессии, нескольких видов рака, болезней Альцгеймера и Паркинсона.
«Однако от кофе следует воздержаться людям с нарушением сердечного ритма, с нервным перевозбуждением, при бессоннице и гипертонических кризах. Также необходимо контролировать употребление напитка людям с мочекаменной болезнью, чтобы избежать обострений», — предупредила врач.
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