Многодетная мать разрубила мужа на 30 кусков и вынесла на помойку

В Австралии мать восьмерых детей, 54-летняя Нирмин Нуфл, предстала перед судом по обвинению в убийстве своего мужа Махмуда. Женщина якобы скрывала произошедшее полтора года, используя его социальные сети, передает Liter.kz со ссылкой на News.com.au .

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Махмуд исчез в мае 2023 года. Последний раз его видели 3 мая — он встречался с приятелем и поздно вернулся домой. По версии следствия, в тот вечер между супругами произошла ссора, в результате которой мужчина погиб.

Хотя тело Махмуда так и не было найдено, полиция утверждает, что Нирмин расчленила его останки на 20–30 частей. Часть из них она выбросила в мусорные контейнеры в своем и соседних районах, а остальные сложила в пакеты и вынесла на свалку. После этого женщина якобы тщательно убрала место преступления и вскоре заменила полы в гостиной и на кухне.

Следователи также выяснили, что Нирмин пользовалась телефоном мужа, создавая видимость его активности в соцсетях. Она отрицает свою вину, но суд отказал ей в залоге. Известно, что Махмуд мог быть жесток с женой и имел любовницу.

Из-за нехватки прямых доказательств судебное разбирательство начнется лишь в 2026 году.