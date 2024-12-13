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13.12.2024, 08:27

Трамп предложил разместить европейские войска в Украине - СМИ

Новости Мира 0 595

Избранный президент США Дональд Трамп предложил европейским странам разместить свои войска на территории Украины для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.

©️ Sky News
©️ Sky News

Источники американской газеты сообщают, что эта инициатива была озвучена на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже 7 декабря. Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что не поддерживает вступление Украины в НАТО, но хочет, чтобы после завершения войны Украина "была сильной и хорошо вооруженной".

Главную роль в защите и поддержке Украины должна играть Европа, заявил Трамп. Американские военные, согласно его плану, не будут напрямую вовлечены в эту миссию, хотя политик и не исключил какой-то поддержки для европейского контингента со стороны США.

Собеседники газеты отметили, что ранее такая инициатива обсуждалась между британской и французской сторонами, а теперь переговоры включают США, Украину и некоторые другие европейские страны. Если иностранные войска и придут на украинскую территорию, то это не будет операция всего альянса НАТО - только миротворческая или наблюдательная миссия отдельных стран. Американские войска находиться в Украине не будут.

Трамп также призвал Европу оказать давление на Китай, чтобы он в свою очередь повлиял на Россию для завершения конфликта. В качестве инструмента давления могут быть использованы тарифы на китайские товары.

Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт в Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

Неназванные помощники Трампа заявили, что он пока не имеет конкретного плана по разрешению украинского кризиса, его команда формирует соответствующие идеи.

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