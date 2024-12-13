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13.12.2024, 09:25

За вами следят: верные способы определить слежку назвал эксперт из «Лаборатории Касперского»

Новости Мира 0 818

Существуют разные способы, с помощью которых недоброжелатели могут следить за своими жертвами. Это могут быть как скрытые камеры, установленные в помещении, так и специальные программы, которыми заражают ПК, ноутбук или смартфон человека, передает hibiny.ru

Фото: Pxhere
Фото: Pxhere

Способы выявления и нейтрализации слежки в каждом случае будут свои. Можно заказать соответствующую услугу у профессионалов, а можно попробовать решить проблему самому. Подробности в беседе с РИА Новости рассказал эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко..

Для поиска скрытых камер в помещении можно купить специальное устройство. Есть аппараты, которые работают на обнаружение наличия оптики, а есть те, что могут засечь электромагнитное излучение.

И в том, и в другом случае, нужно направлять устройство в ту сторону, где может «прятаться» камера. В случае если ваша догадка верна, на видоискателе отобразится яркая точка — объектив скрытой камеры.

Можно обнаружить слежку и с помощью смартфона, включив на нем одновременно камеру и фонарик. Если в этот момент телефон будет «смотреть» на скрытую оптику, на экране камеры появятся блики от спрятанного объектива.

Кроме того, эксперт порекомендовал запустить на смартфоне Bluetooth и проверить, к каким устройствам гаджет в этом случае предлагает подключиться.

Что же касается вредоносных программ, которые позволяют злоумышленникам получить доступ к камере на зараженном устройстве, тут Дащенко посоветовал использовать надежный антивирус, который поможет найти зловред и удалить его.

Ранее американский предприниматель Илон Маск рассказал о том, как можно следить за людьми через беспроводные наушники.

А владельцы новых iPhone пожаловались на странные сбои в работе гаджетов, которые навели их на мысли о прослушке.

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