Страшная пятница 13-е: что нельзя делать в этот день

По словам Алиевой, в этот день нежелательно назначать какие-либо деловые встречи или хирургические операции.

"Старайтесь быть внимательнее за рулем и с любыми делами, за которые беретесь. Но главное – стараться не принимать все близко к сердцу, потому что многое зависит от суеверности и от того, насколько человек зацикливается. Просто не назначайте важные дела на этот день", – пояснила изданию "Подмосковье сегодня" эксперт.

А вот люди, рожденные 13-го числа, в этот день буквально окутаны удачей. Но, несмотря на это, желательно не развлекаться в этот день.

"Не стоит веселиться, пить, переедать, чрезмерно смеяться – можно себе что-нибудь сломать случайно. Не делайте крупных покупок, настройтесь на позитив. Если вы будете мыслить позитивно, день пройдет хорошо. Полезно спланировать все дела на этот день. Он энергетически тяжелый, возможно напряжение", – посоветовала экстрасенс.

В пятницу 13-го, продолжила Алиева, полезно носить с собой обереги или предметы, которые вы любите и приносят удачу. Для защиты можно зажечь свечу и произнести позитивные слова. Например, аффирмации. Также можно очиститься от чего-либо, выбросить старые и ненужные вещи, все, что мешает. И главное – проявить осознанность в этот день.

О том, какой будет сегодняшняя пятница 13-е для всех знаков зодиака, можно прочитать здесь.