Матери платят Киркорову 200 млн рублей, чтобы их дети стали звездами

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что сняться в клипе у Филиппа Киркорова и выйти на красную дорожку с артистом стоит 168 млн рублей. Об этом он сообщил kp.ru , передает "Газета.RU"

Фото: ВГТРК

Лавров раскрыл, что чаще всего отечественные знаменитости предлагают пакет услуг, позволяющий начинающим музыкантам стать звездами. В него входит съемка совместного клипа, запись песни и выход в свет.

«У меня были мамы, готовые заплатить €20 тыс. (больше 2 млн рублей. — Прим. «Газеты.Ru»), чтобы их дети снялись в клипе у Димы Билана. Как правило, съемки в клипе у суперзвезд стоят намного больше», — поделился промоутер.

Продюсер Алина Красная заявила, что на спонсорские выступления часто соглашается балерина Анастасия Волочкова. Это, утверждает Красная, помогает танцовщице компенсировать расходы на спектакль. Продюсер отметила, что Волочкова тратит до 400 тыс. рублей собственных денег на организацию своего концерта в регионах.

«Чтобы просто станцевать в эпизоде спектакля Анастасии Волочковой, мамы готовы заплатить балерине от 100 до 300 тыс. рублей. Конечно, Настя на это соглашается», — заявила Красная.