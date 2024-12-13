Период работы на Украине включат в пенсионный стаж россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий включать в страховой стаж граждан РФ периоды работы на Украине с 1991 года до начала специальной военной операции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает "Газета.RU"

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Страховой стаж — это суммарная продолжительность периодов работы и иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы в Социальный фонд РФ. Он учитывается при определении права на трудовую пенсию.

Подписанный президентом закон устанавливает, что в страховой стаж будут включаться периоды работы на Украине — с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, в ДНР и ЛНР — с 11 мая 2014 года по 31 декабря 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях — с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.

Документ также предусматривает, что для расчета страховой пенсии будет учитываться среднемесячный заработок за 2000–2001 годы или любой период до 1 января 2002 года для тех лиц, которые уже получали пенсионные выплаты в соответствии с местным законодательством.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2025 года.