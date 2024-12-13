Состояние Бориса Щербакова резко ухудшилось после операции

Народного артиста России Бориса Щербакова перевели в реанимацию из-за пневмонии, которая развилась у актера после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash , передает "Газета.RU"

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

По информации канала, состояние здоровья 75-летнего артиста резко ухудшилось после хирургического вмешательства. Помимо пневмонии, утверждает Mash, у Щербакова обнаружили и другие нарушения в организме.

Сейчас актер находится в сознании, но жалуется на слабость и тошноту. Врачи дают положительные прогнозы.

5 декабря СМИ сообщили, что Щербаков был экстренно доставлен в больницу. Он потерял сознание, когда курил в подъезде. Скорую помощь актеру вызвала его жена, актриса Татьяна Бронзова.

Позднее близкие артиста уточнили, что Щербаков попал в больницу с сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета, ушибами и отеками мягких тканей. Сын актера Василий Щербаков рассказывал «Газете.Ru», что в состоянии отца «все поправимо».

11 декабря сын Щербакова признавался, что отец пробудет в больнице до Нового года.