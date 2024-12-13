Макрон назначил нового премьера Франции после вотума недоверия

Франсуа Байру. Фото: mouvementdemocrate.fr

Сообщается, что Макрон поручил новому премьер-министру сформировать правительство.

Напомним, на прошлой неделе французский парламент принял вотум недоверия уходящему премьеру Мишелю Барнье, за это проголосовал 331 парламентарий из 577. Таким образом, Барнье был вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправили в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней и стало самым недолговечным в истории страны.

Между тем левая партия "Непокорившаяся Франция", ранее инициировавшая отставку Барнье, заявила, что также выдвинет вотум недоверия правительству Байру.

Кто такой Франсуа Байру

Франсуа Рене Жан Люсьен Байру - французский политик и писатель, премьер-министр Франции. Бывший министр юстиции Франции, экс-министр образования, председатель Союза за французскую демократию (UDF) и кандидат на пост президента Франции на президентских выборах 2002, 2007 и 2012 годов. Кроме того, Байру является сопредседателем Европейской демократической партии.

Байру также проявил себя как писатель. Его перу принадлежит ряд книг на исторические темы, в том числе биография французского короля Генриха IV.