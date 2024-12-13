WhatsApp добавил новую возможность в группы

WhatsApp анонсировал новые функции видеозвонков, которые будут доступны перед праздниками. Теперь пользователи смогут выбирать участников для групповых видеозвонков, наслаждаться улучшенным качеством изображения и получить обновленную вкладку звонков на рабочем столе, передает Tengri Life со ссылкой на techcrunch.com.

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Новая опция для групповых звонков

Теперь WhatsApp добавил удобную опцию выбора участников для групповых звонков. Раньше звонок в групповом чате означал, что все члены группы получали вызов. Но с новой функцией вы можете выбрать, кто именно будет участвовать в разговоре, чтобы не беспокоить всех. Это полезно, если вы знаете, что только несколько человек доступны для разговора, или хотите устроить сюрприз для кого-то в группе.

Это еще один шаг Meta, чтобы сделать WhatsApp удобным вариантом как для личных, так и для рабочих звонков, предоставляя аналог Google Meet или Zoom.

Эффекты в звонке

WhatsApp также добавил новые веселые эффекты для видеозвонков, например ушки щенка, погружение под воду и микрофон для караоке.

Обновление в настольной версии

Для настольной версии приложения обновили вкладку звонков, чтобы кнопки для начала звонка, создания ссылки и набора номера стали более заметными. Также улучшили качество изображения для звонков как на мобильных, так и на компьютерах.

В прошлом году WhatsApp улучшил видеозвонки, добавив поддержку до 32 участников, подсветку говорящего, чтобы легче было опознавать, кто именно говорит, и возможность демонстрации экрана с включенным звуком. Эти функции особенно полезны для рабочих видеозвонков, компании используют WhatsApp для внутреннего общения.