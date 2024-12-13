18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.49
547.88
5.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
13.12.2024, 18:50

WhatsApp добавил новую возможность в группы

Новости Мира 0 441

WhatsApp анонсировал новые функции видеозвонков, которые будут доступны перед праздниками. Теперь пользователи смогут выбирать участников для групповых видеозвонков, наслаждаться улучшенным качеством изображения и получить обновленную вкладку звонков на рабочем столе, передает Tengri Life со ссылкой на techcrunch.com.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Новая опция для групповых звонков

Теперь WhatsApp добавил удобную опцию выбора участников для групповых звонков. Раньше звонок в групповом чате означал, что все члены группы получали вызов. Но с новой функцией вы можете выбрать, кто именно будет участвовать в разговоре, чтобы не беспокоить всех. Это полезно, если вы знаете, что только несколько человек доступны для разговора, или хотите устроить сюрприз для кого-то в группе.

Это еще один шаг Meta, чтобы сделать WhatsApp удобным вариантом как для личных, так и для рабочих звонков, предоставляя аналог Google Meet или Zoom.

Эффекты в звонке

WhatsApp также добавил новые веселые эффекты для видеозвонков, например ушки щенка, погружение под воду и микрофон для караоке.

Обновление в настольной версии

Для настольной версии приложения обновили вкладку звонков, чтобы кнопки для начала звонка, создания ссылки и набора номера стали более заметными. Также улучшили качество изображения для звонков как на мобильных, так и на компьютерах.

В прошлом году WhatsApp улучшил видеозвонки, добавив поддержку до 32 участников, подсветку говорящего, чтобы легче было опознавать, кто именно говорит, и возможность демонстрации экрана с включенным звуком. Эти функции особенно полезны для рабочих видеозвонков, компании используют WhatsApp для внутреннего общения.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...