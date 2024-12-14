В России заблокировали мессенджер Viber

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В заявлении уточняется, что доступ к сервису был ограничен в связи с нарушением требований законодательства РФ. Подчеркивается, что их выполнение необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, а также вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков и в связи с размещением противоправной информации.

4 декабря стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к популярным сайтам для просмотра аниме: jut.su, animego.org, yummyanime.tv и amedia.site. В ведомстве пояснили, что соответствующее решение было принято из-за распространения сервисами пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и педофилии.

7 декабря сообщалось, что Роскомнадзор отключил Чечню, Дагестан и Ингушетию от мирового интернета. В департаменте информационной безопасности Центробанка РФ уточнили, что отключения проводились в рамках учений.