В США рассказали о жизни семьи Асада в «тихой роскоши». На что тратил деньги свергнутый политик?

После свержения Башара Асада, занимавшего пост президента Сирии почти четверть века, в его резиденции обнаружили предметы роскоши, противоречащие скромному публичному имиджу политика. Газета The Washington Post (WP) со ссылкой на местных жителей и видеозаписи из интернета сообщила об обнаружении в президентском поместье множества элитных вещей, включая дизайнерские аксессуары и автомобили.

В статье под названием «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали» издание пишет, что после падения режима в интернете появились кадры, на которых толпы людей выносили из президентского поместья сумки Louis Vuitton, одежду от Dior, Hermes и Cartier, а также предметы интерьера премиум-класса.

В одном из видео запечатлен гараж, заполненный элитными автомобилями. По данным WP, это здание находится в президентском дворце, но точное время съемки установить не удалось.

Что говорили соседи

Сосед Асада, пенсионер Аммар Махайни рассказал WP, что семья президента вела себя на удивление просто: дети учились в обычных школах, носили повседневную одежду, а сам Асад ездил на неприметных машинах. Находка гаража с люксовыми автомобилями стала для него неожиданностью. По словам Махайни, близкое окружение президента казалось более склонным к демонстрации богатства, чем он сам.

WP приводит данные Госдепартамента США, согласно которым семья Асада выстроила сложную систему подставных компаний, проникшую во все секторы экономики Сирии. Эти структуры позволяли получать доходы через якобы законные корпоративные механизмы и некоммерческие организации.

По оценке американского внешнеполитического ведомства, на 2022 год чистая стоимость активов семьи оценивалась в $1-2 млрд, что сопоставимо с пятой частью ВВП Сирии за 2021 год.

Падение режима и побег в Россию

Исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) в ночь на 8 декабря взяла под контроль Дамаск, столицу Сирии. Режим Башара Асада пал после более чем десятилетней гражданской войны. Асад покинул страну, а премьер-министр объявил о готовности передать власть. МИД России позднее подтвердил, что Асад оставил президентский пост и приехал в Россию, где бывшему президенту Сирии и его семье предоставили убежище по гуманитарным причинам.

Свергнутый Асад держал свои планы по бегству в секрете до последнего. По данным Reuters, он заверил военное руководство министерства обороны САР, что со стороны России будет оказана поддержка, и призвал войска держаться.

Завершив работу накануне побега, Асад сообщил сотруднику президентского офиса, что едет домой. Вместо этого он направился в аэропорт, рассказали источники из его окружения. Помимо этого, Асад позвонил своей советнице по связям со СМИ Бутайне Шаабан и попросил ее приехать к нему домой, чтобы подготовить речь. Она прибыла, но на месте никого не обнаружила.

О планах Асада не знали даже его близкие родственники. Он не сказал своему младшему брату Махеру Асаду, командующему элитной 4-й бронетанковой дивизией, что собирается уезжать из страны. По информации источников Reuters, Махер Асад улетел на вертолете в Ирак, а затем в Россию. Двоюродные братья Асада, Эхаб и Эйад, находились в Дамаске, когда туда вошли боевики. Они пытались сбежать на машине в Ливан, однако, по неподтвержденной информации, попали в засаду с перестрелкой. Их дальнейшая судьба неизвестна.