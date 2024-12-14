Астролог Глоба рассказал, когда лучше покупать новогодние подарки

Предновогодняя суета набирает обороты. Сын знаменитых родителей Богдан Глоба подсказал, когда лучше покупать подарки. Также астролог дал небольшие советы на 14 и 15 декабря 2024 года, сообщает Zakon.kz .

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Рекомендациями относительно благоприятных дней для совершения покупок в середине декабря 2024 года Глоба поделился в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, в субботу, 14 декабря, лучше приобретать некрупные подарки.

То есть те, перед которыми не стоит задачи служить долгое время или привнести в жизнь человека что-то важное.

А вот энергия воскресенья, 15 декабря, не благоволит приобретениям.

Хотя и может появиться непреодолимое желание потратиться по-крупному. Но в день полнолуния лучше сосредоточьтесь на своем внутреннем мире и душевной гармонии, - сказал Богдан Глоба.