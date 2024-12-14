Пять самых опасных пород кошек

Далеко не каждый питомец становится ласковым другом, а некоторые представители кошачьих даже могут напасть на хозяина. Прежде чем взять в дом животное, нужно хорошо узнать все о его характере и повадках, сообщает Zakon.kz .

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Саванна

Это помесь сервала (дикой кошки) и домашней кошки. Они очень любопытные, напористые и активные, нуждающиеся в постоянной коммуникации как с другими кошками, так и с человеком. Эти кошки неагрессивны по своей природе, однако, почувствовав угрозу, они могут проявлять характер. А если такой питомец заскучает, то квартиру и домашнюю обстановку могут ожидать существенные разрушения. При неопытном обращении саванна может стать неуправляемым, разрушительным и агрессивным животным.

Сиамская

Если сиамская кошка находится в безопасной и комфортной среде и получает достаточно внимания и игр, она, как правило, ласковая и любящая. Но если их потребности не удовлетворяются, они склонны к неприятным выходкам. Могут царапаться и кусаться. Также они известны своим громким настойчивым мяуканьем, которое иногда можно ошибочно принять за агрессию или раздражение.

Сфинкс

Обычно их называют ласковыми, любящими и преданными питомцами. Однако это в большей степени относится к случаям, когда все их потребности удовлетворяются. Им нужно много умственной и физической стимуляции, чтобы предотвратить их деструктивное поведение. Если они не получают желаемого, могут проявить характер.

Бенгальская кошка

Бенгальская – одомашненная порода, созданная путем скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашними короткошерстными кошками. По характеру бенгальские кошки энергичные, игривые, общительные и преданные своим хозяевам. Однако, как отмечено в публикации издания РБК Life, порой они бывают вспыльчивы и в некоторых ситуациях ведут себя непредсказуемо, поэтому в общении с ними следует соблюдать осторожность. Эти питомцы сами решают, когда наступило время ласки, и если взять их на руки против воли, могут выпустить когти.

Чаузи

Они были выведены путем скрещивания диких видов камышовых кошек с домашними. Это игривые и общительные кошки, которые любят ласку и внимание со стороны хозяина. Благодаря высокому интеллекту эти кошки легко поддаются дрессировке. Однако стиль игры этих питомцев может оказаться опасным для маленьких детей, которые еще не знают, как правильно обращаться с животными. Семьям с новорожденными детьми следует хорошо подумать, перед тем как заводить чаузи. Птиц и грызунов чаузи воспринимают как добычу и сразу же начнут на них охоту.