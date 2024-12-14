Врач рассказала о вреде стакана воды натощак

Польза выпитого стакана воды натощак не доказана, в то же время он способен навредить пищеварению. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Алия Усеева в беседе с «Газетой.Ru», передает Lenta.ru.
Функция пищеварения не ограничивается только простым потреблением жидкости. Она запускается с поступлением пищи в желудок, что вызывает выработку слюны и пищеварительных ферментов. Избыточное употребление воды перед завтраком может даже затруднить пищеварение, - объяснила Усеева.
Она напомнила, что у каждого человека есть индивидуальные особенности, которые важно учитывать. Однако, по словам врача, пить воду лучше во время еды, а не до нее.
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