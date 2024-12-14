В Грузии избрали нового президента

Президентом Грузии избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта», бывший футболист и экс-депутат Михаил Кавелашвили. Об этом со ссылкой на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) пишет ТАСС.
Уточняется, что за него Кавелашвили проголосовали 224 из 300 депутатов. Он был единственным кандидатом в бюллетени.
В субботу, 14 декабря, в Грузии прошли выборы главы государства. К 11:30 по местному времени (10:30 мск) их признали состоявшимися, так как в процессе голосования уже приняли участие более половины членов коллегии выборщиков.
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