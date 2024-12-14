Известная бьюти-блогер выпала из окна в Узбекистане

В тренды TikTok попало видео о гибели 23-летней Гузали Махматкуловой, которая выпала из окна 8-го этажа в Самарканде в ночь с 11 на 12 декабря. По версии активистского сообщества, стала жертвой домашнего насилия и психологического давления со стороны мужа и свекрови, передает Liter.kz .

Фото: скриншот с видео Uznews.uz

Об этом сообщается и агентство Uznews.uz. Сообщается, что девушка работала косметологом, активно занималась благотворительностью и вела блог в соцсетях, где у нее было 116 тысяч подписчиков. Весной она вышла замуж.

Как сообщают активисты, в личных сообщениях, которые они публиковали, Гузаля рассказывала, что редко видела своего мужа, который не уделял ей внимания, называл ее “толстой и некрасивой”. Свекровь, с которой она жила, якобы подвергала ее как физическому, так и эмоциональному насилию. В результате Гузаля сильно похудела, была покрыта синяками, а ее психоэмоциональное состояние ухудшалось. В переписках девушка также признавалась, что из-за стресса потеряла веру в себя и “просто хочет умереть”.

По словам родственников, трагедию считают самоубийством, однако никто из близких не верит в такую версию. Знакомые Гузали уверены, что ее либо убили муж и свекровь, либо довели до самоубийства.