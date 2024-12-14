Ученые назвали неожиданную причину развития диабета и болезни Альцгеймера

Несоблюдение правил гигиены полости рта может спровоцировать развитие многих заболеваний, в том числе эректильную дисфункцию, сахарный диабет второго типа и даже болезнь Альцгеймера. Об этом пишет британское издание The Times, передает Tengri Life.
По информации организации по исследованию деменции Alzheimer's Research UK, всему виной провоцирующие заболевание десен бактерии. Они способны проникать в мозг и уничтожать нейроны, а значит, они могут стать причиной развития деменции. Также эти микроорганизмы вредят сердечно-сосудистой системе.
Эти бактерии выделяют разрушительные ферменты, которые затрудняют расширение кровеносных сосудов. Специалисты давно установили связь воспалений во рту с развитием тяжелых заболеваний, - заявила стоматолог Виктория Сэмпсон.
Она добавила, что ученые также выявили связь между заболеваниями полости рта и колоректальным раком.
Для снижения риска развития опасных болезней специалисты советуют регулярно и правильно ухаживать за полостью рта. Помимо использования традиционной зубной щетки, важно пользоваться и электрической, скребком для языка, зубной нитью. Также при уходе за зубами следует избегать паст, содержащих лаурилсульфат натрия (SLS).
Эксперты также отмечают важность питья для здоровья зубов и десен. Это помогает избежать сухости слизистых. Достаточное количество слюны необходимо для поддержания баланса микробиома полости рта, расщепления сахаров и удаления вредных бактерий.
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