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14.12.2024, 17:57

Ученые назвали неожиданную причину развития диабета и болезни Альцгеймера

Новости Мира 0 388

Несоблюдение правил гигиены полости рта может спровоцировать развитие многих заболеваний, в том числе эректильную дисфункцию, сахарный диабет второго типа и даже болезнь Альцгеймера. Об этом пишет британское издание The Times, передает Tengri Life.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По информации организации по исследованию деменции Alzheimer's Research UK, всему виной провоцирующие заболевание десен бактерии. Они способны проникать в мозг и уничтожать нейроны, а значит, они могут стать причиной развития деменции. Также эти микроорганизмы вредят сердечно-сосудистой системе.

Эти бактерии выделяют разрушительные ферменты, которые затрудняют расширение кровеносных сосудов. Специалисты давно установили связь воспалений во рту с развитием тяжелых заболеваний, - заявила стоматолог Виктория Сэмпсон.

Она добавила, что ученые также выявили связь между заболеваниями полости рта и колоректальным раком.

Для снижения риска развития опасных болезней специалисты советуют регулярно и правильно ухаживать за полостью рта. Помимо использования традиционной зубной щетки, важно пользоваться и электрической, скребком для языка, зубной нитью. Также при уходе за зубами следует избегать паст, содержащих лаурилсульфат натрия (SLS).

Эксперты также отмечают важность питья для здоровья зубов и десен. Это помогает избежать сухости слизистых. Достаточное количество слюны необходимо для поддержания баланса микробиома полости рта, расщепления сахаров и удаления вредных бактерий.

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