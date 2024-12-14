В Кыргызстане собрались за два года ликвидировать коррупцию

Глава ГКНБ республики заявил, что в течение 2025 и 2026 годов они должны остановить коррупцию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg .

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Камчыбек Ташиев, выступая на открытии детского сада в Баткенской области для детей пограничников, отметил, что в Кыргызстане на сегодня нет бандитских группировок, которые запугивают предпринимателей и простых граждан и вымогают деньги.

Если такие будут, то привлечем к ответственности. Теперь в течение 2025 и 2026 годов должны остановить коррупцию в Кыргызстане. Должны ее ликвидировать, она должна стать нашим основным врагом. Иначе не будет развития в стране, - сказал глава спецслужб.

С 1 января 2025 года ответственность за взятки в Кыргызстане будет ужесточена. Действующие в стране штрафы за коррупцию собираются отменить. Виновных во взяточничестве предлагается лишать свободы.