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14.12.2024, 21:17

Убийца женщины-водителя BlaBlaCar признался еще в четырех расправах

Новости Мира 0 340

Виталий Чикирев по прозвищу Чекист, убивший женщину-водителя BlaBlaCar, оказался маньяком-серийником. На его счету теперь шесть жертв, передает Liter.kz со ссылкой на SHOT.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Маньяка Чекиста приговорили к 25 годам и отправили в знаменитую тюрьму для особо опасных преступников. В 2018 году он под вымышленным именем через BlaBlaCar забронировал все места в Audi директора двух ресторанов Burger King Ирины Ахматовой. По дороге в Тулу он убил ее, а машину отмыл от крови и хотел продать на запчасти. После задержания Чекист признался, что в 2010 году помог сжечь тело возлюбленной своего друга, которую тот убил.

Как стало известно SHOT, Чекист уже несколько раз проходил обследование после своего задержания, которое показало, что он психически больной человек. У маньяка обнаружили смешанное расстройство личности: сниженный уровень эмпатии и неспособность сопереживать. Но его не стали отправлять на принудительное лечение и оставили в тюрьме. Посидев за решеткой шесть лет, маньяк начал рассказывать о других своих зверских убийствах. На данный момент он рассказал, что расправился еще с четырьмя жертвами — с 2003 по 2004 год.
 
Теперь ему светит пожизненное лишение свободы. К делам об убийствах плюсом добавилась статья за незаконное хранение оружия.

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