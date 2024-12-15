Как разгрузить организм перед новогодними праздниками

Во время новогодних праздников нагрузка на организм возрастает. Обилие алкоголя может привести к новым заболеваниям или обострению существующих. А застолья с избытком калорийной пищи грозят набором лишних килограммов, сообщает Zakon.kz .

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Перечисляем несколько способов заранее подготовить тело к праздничным испытаниям. А также приобрести и закрепить полезные привычки, которые помогут начать год со здоровым организмом.

Придерживайтесь здорового питания

Сбалансированная диета поможет улучшить состояние организма и разгрузить печень – орган, который возьмет на себя основной удар во время новогодней феерии. Но надо сказать, что здоровое питание не имеет ничего общего с детокс-диетами и разгрузочными днями. Питаться правильно – значит есть вкусно, разнообразно и досыта.

Откажитесь от строгих диет с ограничением калорий

Ограничение калорийности не особенно эффективно для похудения в долгосрочной перспективе. Ведь большинство людей набирают сброшенные килограммы в течение года после завершения диеты. Но еще хуже вести полуголодное существование незадолго до праздников. В ответ на недостаток питания и потерю жира организм снижает трату энергии. Другими словами, после похудения замедляется метаболизм. Если, закончив строгую диету, человек бросается в пучину праздника с избытком еды, тело может не только быстро вернуть потерянные килограммы, но и набрать еще больше лишнего веса.

Ешьте больше овощей и фруктов

В статье о здоровом питании на сайте Всемирной организации здравоохранения мало четких рекомендаций. Например, там нет ни слова о калорийности рациона или проценте белков, жиров и углеводов для разных групп населения. Но вот что прописано максимально четко, так это количество овощей и фруктов. Взрослому человеку нужно съедать не менее 400 г такой пищи в день. Эта полезная пищевая привычка снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака пищевода.

Потребляйте достаточно белка

Белок, или протеин, – это макронутриент, который поступает в организм с пищей. Его аминокислоты служат строительным материалом для тканей тела и необходимы для починки клеток и роста новых. Много белка содержится в мясе, птице, рыбе, молочных продуктах и яйцах. Также протеин есть в растительных источниках: бобовых, сое и продуктах из нее, орехах и семенах. Высокобелковые продукты обеспечивают чувство сытости и заставляют организм тратить больше энергии на переваривание еды. А если есть достаточно белка и заниматься силовыми тренировками, можно поддержать и нарастить мышечную массу.

Что касается конкретных продуктов, соблюдайте следующие советы: