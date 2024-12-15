Основатель бренда Mango погиб в горах во время похода с семьёй

Основатель испанского бренда одежды и аксессуаров Mango Исак Андик погиб на 72-м году жизни, пишет Информбюро со ссылкой на The Bell .

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

По информации испанских СМИ, предприниматель был в походе по тропам горы Монтсеррат вместе с семьёй. Он погиб в результате падения с высоты более ста метров.

Исак Андик основал бренд Mango в 1984 году вместе с братом Нахманом. Более 2100 магазинов компании представлены в 110 странах мира. Ритейлер отчитался о рекордных продажах по итогам 2023 года, заработав 3,1 млрд евро выручки. В 2022 году, после начала войны в Украине, Mango объявил об уходе с российского рынка, но позднее возобновил работу по франшизе.

Состояние Андика и его семьи, по оценкам Forbes, составляет 4,5 млрд долларов.