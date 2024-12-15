12 человек нашли мертвыми в ресторане на курорте в Грузии

В индийском ресторане на горнолыжном курорте в Гудаури нашли 12 тел, 11 из которых — иностранцы. Прчина их смерти пока не установлена, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости .

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Как пишет издание, ссылаясь на Министерство внутренних дел Грузии, признаков насилия на телах погибших нет.

По предварительной информации следствия, в закрытом помещении возле комнаты был установлен генератор, который был включен вчера, вероятно, после прекращения подачи электроэнергии на объект, - говорится в заявлении ведомства.

Тела обнаружили в спальном помещении на втором этаже. Погибшие, предположительно, сотрудники ресторана.

В МВД сообщили, что сейчас проводятся следственные действия, на месте работают эксперты-криминалисты, допрашивают людей.

Для установления точной причины произошедшего назначена судебно-медицинская экспертиза.