Из-за этой ошибки вас могут не пустить на борт самолета

Это правило часто упускают из виду путешественники, которые часто совершают международные поездки, передает Tengri Travel со ссылкой на HaffPost .

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Перед поездкой вам следует проверить не только срок действия вашего паспорта, но и количество страниц в нем.

Многим из нас нравится видеть, как наш паспорт из пустого проездного документа превращается в книгу воспоминаний о наших поездках по миру. Но количество штампов в паспорте может в какой-то момент стать проблемой, если вы заранее не позаботитесь об этом.

Одно правило, которое упускают из виду многие путешественники, — это необходимость достаточного количества пустых страниц в паспорте для виз, а также въездных и выездных штампов, - говорит сотрудник одного из визовых центров.

Следует узнать, сколько пустых страниц в паспорте требуют в стране, куда вы летите.

В некоторых странах требуется, чтобы в паспорте было не менее двух-четырех пустых страниц для виз или штампов, и поэтому некоторые авиакомпании не допустят вас на борт, если это требование не будет выполнено, - говорит специалист по визам.

Также путешественникам нужно помнить, что в некоторых странах требуют, чтобы паспорт был действительным не менее трех-шести месяцев после даты международной поездки.

Список стран, где действует это правило, довольно длинный. Среди них традиционные туристические страны.

Также следует помнить, что в некоторых странах страницы для подтверждения пересечения границы не считаются страницами для виз.

Проблема с недостаточным количеством страниц в паспорте может отпасть по мере перехода стран на электронную систему пограничного контроля с использованием биометрии.