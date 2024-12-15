Из-за этой ошибки вас могут не пустить на борт самолета

Это правило часто упускают из виду путешественники, которые часто совершают международные поездки, передает Tengri Travel со ссылкой на HaffPost.
Перед поездкой вам следует проверить не только срок действия вашего паспорта, но и количество страниц в нем.
Многим из нас нравится видеть, как наш паспорт из пустого проездного документа превращается в книгу воспоминаний о наших поездках по миру. Но количество штампов в паспорте может в какой-то момент стать проблемой, если вы заранее не позаботитесь об этом.
Одно правило, которое упускают из виду многие путешественники, — это необходимость достаточного количества пустых страниц в паспорте для виз, а также въездных и выездных штампов, - говорит сотрудник одного из визовых центров.
Следует узнать, сколько пустых страниц в паспорте требуют в стране, куда вы летите.
В некоторых странах требуется, чтобы в паспорте было не менее двух-четырех пустых страниц для виз или штампов, и поэтому некоторые авиакомпании не допустят вас на борт, если это требование не будет выполнено, - говорит специалист по визам.
Также путешественникам нужно помнить, что в некоторых странах требуют, чтобы паспорт был действительным не менее трех-шести месяцев после даты международной поездки.
Список стран, где действует это правило, довольно длинный. Среди них традиционные туристические страны.
Также следует помнить, что в некоторых странах страницы для подтверждения пересечения границы не считаются страницами для виз.
Проблема с недостаточным количеством страниц в паспорте может отпасть по мере перехода стран на электронную систему пограничного контроля с использованием биометрии.
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