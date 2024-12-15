Автомобиль разорвало на две части от удара об столб, есть жертвы

Как сообщил редакции “Сводка АКИpress” инспектор Управления патрульной службы милиции Мирлан Таалайбеков, ДТП произошло утром 15 декабря в районе рынка “Мадина”.

В машине BMW находилось пять граждан Пакистана. Их авто двигалось по ул. 7 Апреля. По предварительным данным, водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением, машина врезалась в столб. От удара авто разорвало на две части, - говорится в сообщении.