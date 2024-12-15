Скоро праздники: как вести себя в гостях, рассказал специалист по этикету

Специалисты назвали вещи, которые нельзя делать в гостях, иначе вас посчитают невоспитанным и бестактным человеком, рассказывает Tengri Life со ссылкой на HuffPost.
Речь идет не только о приемах и праздниках, но эти правила лучше соблюдать и во время посиделок на кухне и даже в гостях у близких людей.
Не трогайте чужие вещи
Хозяева могут сказать вам что-то вроде: "Чувствуй себя как дома", но это не значит, что можно без спроса хватать чужие вещи, трогать сувениры, вытаскивать книги с полок или переставлять предметы.
Лезть в холодильник без разрешения тоже не следует, только если речь не идет об очень близком друге.
Не требуйте экскурсию по дому
Некоторые хозяева сами могут захотеть вам показать всю квартиру. А другие могут не желать впускать гостей в определенные комнаты по тем или иным причинам. И тем более не нужно самовольно бродить по дому.
Не засиживайтесь допоздна
Очень важно уметь вовремя уходить. Если сомневаетесь, лучше прямо уточнить у хозяев, когда им было бы комфортно закончить встречу.
Не злоупотребляйте чужим гостеприимством
Видите, что владелец квартиры начинает нервно поглядывать на часы и сетовать на то, что ему завтра рано вставать на работу, — поспешите попрощаться.
Не шарьте по шкафам
Любопытство до добра в этом случае точно не доведет. Не нужно открывать шкафы и смотреть, что там лежит. Не нужно лезть в ящики без спроса. Даже если вам стало плохо и вы нуждаетесь в лекарстве — попросите о нем хозяев, не стоит без разрешения открывать чужую аптечку.
Не приводите незваных гостей
Незваных гостей никто не любит, так что не ставьте своих друзей в неловкое положение.
Не ждите меню как в ресторане
Если у вас есть аллергия, вы веган или просто не едите какие-то продукты, лучше предупредить об этом хозяев. И уж точно не критикуйте выбор блюд на столе.
Не кормите домашних животных
В некоторых случаях пренебрежение этим правилом может спровоцировать страшные последствия — от тяжелой аллергии до смерти питомца.
Не пренебрегайте правилами ношения обуви
Если у вас есть причины для сомнений, снимать ли обувь или остаться в ней, лучше обговорить этот вопрос и сделать так, как вас попросил пригласивший.
Не приходите с пустыми руками
И последний совет: чтобы быть всегда желанным гостем, порадуйте хозяев презентом. Принести с собой тортик к чаю или другие угощения.
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