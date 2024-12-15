Скоро праздники: как вести себя в гостях, рассказал специалист по этикету

Специалисты назвали вещи, которые нельзя делать в гостях, иначе вас посчитают невоспитанным и бестактным человеком, рассказывает Tengri Life со ссылкой на HuffPost .

Фото: Pixabay

Речь идет не только о приемах и праздниках, но эти правила лучше соблюдать и во время посиделок на кухне и даже в гостях у близких людей.

Не трогайте чужие вещи

Хозяева могут сказать вам что-то вроде: "Чувствуй себя как дома", но это не значит, что можно без спроса хватать чужие вещи, трогать сувениры, вытаскивать книги с полок или переставлять предметы.

Лезть в холодильник без разрешения тоже не следует, только если речь не идет об очень близком друге.

Не требуйте экскурсию по дому

Некоторые хозяева сами могут захотеть вам показать всю квартиру. А другие могут не желать впускать гостей в определенные комнаты по тем или иным причинам. И тем более не нужно самовольно бродить по дому.



Не засиживайтесь допоздна

Очень важно уметь вовремя уходить. Если сомневаетесь, лучше прямо уточнить у хозяев, когда им было бы комфортно закончить встречу.

Не злоупотребляйте чужим гостеприимством

Видите, что владелец квартиры начинает нервно поглядывать на часы и сетовать на то, что ему завтра рано вставать на работу, — поспешите попрощаться.

Не шарьте по шкафам

Любопытство до добра в этом случае точно не доведет. Не нужно открывать шкафы и смотреть, что там лежит. Не нужно лезть в ящики без спроса. Даже если вам стало плохо и вы нуждаетесь в лекарстве — попросите о нем хозяев, не стоит без разрешения открывать чужую аптечку.

Не приводите незваных гостей

Незваных гостей никто не любит, так что не ставьте своих друзей в неловкое положение.



Не ждите меню как в ресторане

Если у вас есть аллергия, вы веган или просто не едите какие-то продукты, лучше предупредить об этом хозяев. И уж точно не критикуйте выбор блюд на столе.

Не кормите домашних животных

В некоторых случаях пренебрежение этим правилом может спровоцировать страшные последствия — от тяжелой аллергии до смерти питомца.

Не пренебрегайте правилами ношения обуви

Если у вас есть причины для сомнений, снимать ли обувь или остаться в ней, лучше обговорить этот вопрос и сделать так, как вас попросил пригласивший.

Не приходите с пустыми руками

И последний совет: чтобы быть всегда желанным гостем, порадуйте хозяев презентом. Принести с собой тортик к чаю или другие угощения.