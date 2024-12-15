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15.12.2024, 15:26

Волны «разрубили» напополам танкер возле берегов Керчи - видео

Новости Мира 0 590

Сообщается, что судно перевозило четыре тыс тонны мазута. Волны пробили корпус и танкер буквально разделился на две части, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Mash.

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

По сообщению телеграмм-канала, волны разрубили напополам танкер «Волгонефть-212» возле берегов Керчи. Он перевозил четыре тыс тонны мазута. В море оказалось 13 членов экипажа. Судно стремительно тонет.
 
Со слов очевидцев, это второй случай, когда грузовой корабль компании «Кама Шиппинг» тонет из-за поломки корпуса. Предыдущим был танкер «Волгонефть-139» — оно ушло под воду за несколько минут. В обоих случаях волны врезались в корпус и сделали пробоину, затем пошла трещина, танкер буквально разделился на две стороны и затонул.

К месту крушения прибыл буксир, с него пытаются поднять на борт моряков. Уточняется, что «Волгонефть-212» был построен 55 лет назад. Он был сначала обычным танкером, а в 1990-х его укоротили до стандартов «река – море». Делали все быстро: вырезали центр и сваривали корму и нос, образовывая огромный шов посередине.По сообщению СМИ, этот шов «разошелся» после мощного удара волны. Сообщается, что за танкером «Волгонефть-212»  затонул еще один — «Волгонефть-239». У него также сломался на две части корпус после удара волны.

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