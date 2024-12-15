Перец чили теряет свою остроту из-за глобального потепления

Красный острый перец, известный как чили, начинает терять свою характерную остроту и приобретает более мягкий вкус из-за резких изменений климата, сообщает Zakon.kz .

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Об этом агентству Bloomberg рассказали эксперты. По их заявлениям, острота чили определяется алкалоидами (например, капсаицином), которые вызывают ощущение жжения. Обычно жара и сухость воздуха способствуют усилению остроты плодов. Однако нахождение идеальных условий для культивации становится все сложнее из-за экстремальных погодных явлений.

Когда урожай поглощает много лишней влаги, он отдает ее в мякоть плода перца чили. Внезапно острота становится разбавленной, - пояснил журналистам агроэколог Крайг Крафт.

Сейчас ученые активно работают над созданием новых сортов чили, которые бы лучше справлялись с климатическими изменениями и болезнями, но сохранить прежние вкусовые качества оказывается крайне сложно.