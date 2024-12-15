Индианка подала в суд на мужа, которого приревновала к кошке

Высокий суд в индийском штате Карнатака был вынужден разбираться в семейном скандале, который случился между мужем и женой из-за кошки, сообщает Zakon.kz .

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Женщина обвинила супруга в чрезмерной заботе о домашнем животном и заявила, что он уделяет кошке все свое внимание, пишет Hindustan Times.

В суде индианка также рассказала, что питомица неоднократно нападала на нее и царапала, что становилось причиной конфликтов.

Несмотря на то, что жалоба была подана по статье 498A Индийского уголовного кодекса, касающейся жестокого обращения и требований приданого, судья указал, что дело не соответствует юридическим критериям, - говорится в публикации.

Суд подчеркнул, что подобные дела, основанные на мелких разногласиях, отвлекают систему уголовного правосудия от рассмотрения более серьезных преступлений, и отказал в рассмотрении.