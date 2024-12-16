18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.49
547.88
5.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.12.2024, 20:01

Турист умер в салоне тайского массажа на Пхукете

Новости Мира 0 582

Турист из Сингапура скончался на массажном столе в одном из тайских салонов на пляже Патонг в районе Кату на Пхукете, передает Tengri Travel.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

По данным портала Тhe Тhaiger, 52-летний турист пришел в салон и заказал процедуру "массаж с маслом". В какой–то момент мужчине стало плохо, у него появились проблемы с дыханием. Сотрудники салона пытались оказать первую помощь, однако это не помогло. Тогда они вызвали реанимационную бригаду скорой.

Приехавшие медики забрали клиента салона, попытались его реанимировать, но безуспешно.

Во время опроса сотрудники салона заявили прибывшим на место полицейским, что мужчина якобы был еще жив, когда его забрали врачи. Но медики опровергли их заявления, доказав, что к моменту прибытия в отделение пациент был уже мертв.

Жена погибшего отметила, что муж злоупотреблял алкоголем, вел малоподвижный образ жизни и мало спал. По ее мнению, все эти факторы могли спровоцировать смерть.

Точную причину гибели установит вскрытие.

Отмечается, что это не первый случай гибели клиентов массажных салонов. Буквально несколько дней назад Таиланд потрясла новость о гибели 20-летней певицы Чаяды "Пхинг" Праохом. Девушку мучили боли в спине, и, чтобы облегчить свое состояние, она обратилась в один из салонов массажа в городе Удонтхани. Она посетила три сеанса, после которых боль только усилилась. В социальных сетях певица жаловалась на массажисток, которые, по ее словам, "мяли" ее слишком интенсивно, так, что на теле оставались синяки.

Я чувствовала боль, поэтому просто хотела массаж, но я никогда не думала, что это будет настолько опасно. Я потеряла свои деньги на массаже и свое здоровье, - поделилась она со своими поклонниками в соцсетях.

С каждым днем состояние девушки ухудшалось, одну половину ее тела парализовало, и она обратилась к медикам. Певицу госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, 8 декабря она скончалась.

Полиция начала проверку в отношении сотрудников салона. Выяснилось, что из семи массажисток, лицензии на осуществление деятельности имеют только две из них. Отмечается, что хозяйка салона скрывает, какая именно массажистка проводила процедуру певице.

Следствие по делу еще продолжаются. Правоохранители выясняют, мог ли непрофессиональный массаж стать причиной гибели Чаяды.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Вниманию водителей: на дорогах Мангистау запустили «Оракул»Общество
30.11.2024, 13:26 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0
Казахстанская предпринимательница осталась без средств в Украине из-за долга в 5 тенгеНовости Казахстана
01.12.2024, 12:01 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...