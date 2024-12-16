Турист умер в салоне тайского массажа на Пхукете

Турист из Сингапура скончался на массажном столе в одном из тайских салонов на пляже Патонг в районе Кату на Пхукете, передает Tengri Travel .

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По данным портала Тhe Тhaiger, 52-летний турист пришел в салон и заказал процедуру "массаж с маслом". В какой–то момент мужчине стало плохо, у него появились проблемы с дыханием. Сотрудники салона пытались оказать первую помощь, однако это не помогло. Тогда они вызвали реанимационную бригаду скорой.

Приехавшие медики забрали клиента салона, попытались его реанимировать, но безуспешно.

Во время опроса сотрудники салона заявили прибывшим на место полицейским, что мужчина якобы был еще жив, когда его забрали врачи. Но медики опровергли их заявления, доказав, что к моменту прибытия в отделение пациент был уже мертв.

Жена погибшего отметила, что муж злоупотреблял алкоголем, вел малоподвижный образ жизни и мало спал. По ее мнению, все эти факторы могли спровоцировать смерть.

Точную причину гибели установит вскрытие.

Отмечается, что это не первый случай гибели клиентов массажных салонов. Буквально несколько дней назад Таиланд потрясла новость о гибели 20-летней певицы Чаяды "Пхинг" Праохом. Девушку мучили боли в спине, и, чтобы облегчить свое состояние, она обратилась в один из салонов массажа в городе Удонтхани. Она посетила три сеанса, после которых боль только усилилась. В социальных сетях певица жаловалась на массажисток, которые, по ее словам, "мяли" ее слишком интенсивно, так, что на теле оставались синяки.

Я чувствовала боль, поэтому просто хотела массаж, но я никогда не думала, что это будет настолько опасно. Я потеряла свои деньги на массаже и свое здоровье, - поделилась она со своими поклонниками в соцсетях.

С каждым днем состояние девушки ухудшалось, одну половину ее тела парализовало, и она обратилась к медикам. Певицу госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, 8 декабря она скончалась.

Полиция начала проверку в отношении сотрудников салона. Выяснилось, что из семи массажисток, лицензии на осуществление деятельности имеют только две из них. Отмечается, что хозяйка салона скрывает, какая именно массажистка проводила процедуру певице.

Следствие по делу еще продолжаются. Правоохранители выясняют, мог ли непрофессиональный массаж стать причиной гибели Чаяды.