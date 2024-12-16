В Чехии будут уходить на пенсию в 67 лет

Президент Чехии Петр Павел подписал закон о повышении пенсионного возраста с 65 до 67 лет, передает ИА «NewTimes.kz» .

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Информацию сообщает Ceske Noviny со ссылкой на администрацию главы государства. В документе уточняется, что возраст выхода на пенсию будет увеличиваться постепенно, планка 67 лет установлена для людей, родившихся после 1988 года. Чехи 1989 года рождения достигнут этого возраста лишь в 2056 году. Местные СМИ пишут, что закон отражает «ожидаемое увеличение продолжительности жизни» в стране.

Реформу предлагают для того, чтобы освободить средства для пенсий людям, родившимся в 1930–1940 годах.