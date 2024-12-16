Чем опасно употребление сырого молока

Специалисты Стэнфордского университета вычислили, что вирус гриппа может оставаться заразным в охлажденном сыром молоке до пяти дней, сообщает Zakon.kz .

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Как пишет Environmental Science & Technology Letters, употребление молока, предварительно не подвергшегося нагреванию, может быть опасным. Новое исследование показало, что вирус гриппа H1N1 может выживать в сыром молоке при типичных температурах хранения и оставаться заразным до пяти дней. Это открытие вызвало у ученых опасения по поводу возможных путей передачи инфекции, включая заражение животных и людей на молочных фермах.

Согласно данным исследования, РНК вируса гриппа – молекулы, несущие генетическую информацию – оставалась обнаруживаемой в сыром молоке в течение как минимум 57 дней. В то время как пастеризация эффективно уничтожает инфекционный вирус и значительно снижает количество вирусной РНК, она не устраняет ее полностью.

Ученые пишут, что хотя РНК вируса гриппа не представляет непосредственного риска для здоровья, она является важным индикатором для экологического надзора за патогенами.