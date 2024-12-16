Массовое захоронение обнаружили в Дамаске после бегства Асада

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Считается, что более 100 ям глубиной около 20 метров использовались в качестве могил, а тела были захоронены одно на другом.

По словам охранника кладбища Аймана Халила, он работает здесь с 2005 года. Мужчина рассказал, что однажды к кладбищу подъехал большой автомомобиль.

"Когда они открыли дверь, распространился неприятный запах. Мне показалось, что меня сейчас вырвет, и я отошел, потому что не мог этого вынести", - вспоминает он.

Позже пришли люди, которые, по его словам, были сотрудниками службы безопасности.

"Они нас позвали, но я не пошел, а мои друзья, которые пошли, не вернулись", - сообщил охранник.

По его словам, каждый раз привозилось около 150 трупов. "Они рыли яму, привозили трупы, сбрасывали их туда и уходили. Поначалу они приходили днем, затем начали приходить ночью", - заявил Халил.

Житель Дамаска Мажар Аракузи рассказал, что его вместе с тремя братьями забрали из дома посреди ночи 3 января 2014 года. По его словам, их держали в тюрьме долгое время и подвергали пыткам в течение 5 месяцев. Один из братьев умер в результате пыток.

"Мой брат умер от пыток. Я слышал, что здесь обнаружили братскую могилу. Мы пришли сюда в надежде найти его тело или кости. Мы решили пройти для этого ДНК-тест. Мы хотим похоронить его по исламским обычаям", - заявил сириец.

Вооруженные повстанцы захватили сирийскую столицу в ночь на 8 декабря после полутора недель стремительного продвижения по территории страны. Правивший Сирией с 2000 года Башар Асад бежал в Россию. Так в Сирии закончилось правление партии "Баас", пришедшей к власти в стране в 1963 году.