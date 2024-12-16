Российская вакцина от рака будет бесплатной

"Мы на потоке, когда технология будет налажена, мы где-то на 300 тысяч рублей должны будем выходить, я для государства имею в виду. Для пациентов это, конечно, должно быть бесплатно",— сказал он.
Каприн
напомнил, что все онкологические препараты, в том числе иммунопрепараты, когда выходили на рынок, сначала стоили дорого.
"Мы думаем, что это не будет лекарством таким для избранных", — подчеркнул онколог.
В сентябре Каприн сообщил о завершении доклинических исследований российской вакцины от рака. Речь идет о препарате на основе мРНК-технологии.
Как пояснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина от рака будет персонализированной, то есть делаться для каждого пациента индивидуально, помогать в ее разработке будет искусственный интеллект, который проанализирует параметры опухоли и выдаст "чертеж" будущего препарата, а уже по нему специалисты в течение недели сделают вакцину.
Он сообщил, что официальные документы, дающие разрешение на использование онковакцины, ожидаются в январе.
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