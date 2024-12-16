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16.12.2024, 08:47

Россиянин побывал в США и описал местных словами «любят халяву больше нашего»

Новости Мира 0 540

Российский путешественник побывал в США и рассказал о любви местных жителей к бесплатным вещам. Свои наблюдения он описал в блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен», передает Lenta.ru

Фото: Sean Pavone / Shutterstock / Fotodom
Фото: Sean Pavone / Shutterstock / Fotodom

«Чем дольше я живу и путешествую по США, тем сильнее убеждаюсь: наши американские друзья халяву любят так, что мы, можно сказать, еще и учиться у них можем», — отметил автор.

По его словам, это проявляется в обилии акций и купонов. Россиянин рассказал, что в американских кафе и магазинах покупателям часто предлагают три товара по цене двух, кофе за баллы, бесплатные блюда за отзывы.

Кроме того, в США существует культ секонд-хендов и гаражных распродаж, на которых вещи нередко отдают задаром. «Здесь работают целые сайты и приложения, где люди выкладывают вещи, которые можно забрать бесплатно, — отметил блогер. — Даже не верится, что в стране, где деньги, казалось бы, решают все, такая щедрость».

Этот же блогер удивился тому, как ведут себя американские дети. Он обратил внимание, что они редко смущаются и с юных лет начинают работать.

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